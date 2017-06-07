В Симферополе 12 июня состоится акция «Парад дружбы народов России», сообщает 7 июня пресс-служба Госкомитета по делам межнациональных отношений подконтрольного Кремлю правительства аннексированного Крыма.

В комитете отмечают, что в рамках акции на площади Ленина в 15 часов состоится торжественная церемония открытия праздничного шествия, затем колонна участников пройдет по центру города и завершит шествие «построением массовой скульптурной композиции «Я люблю тебя, Россия».

Затем на площади Ленина запланирован концерт, который подготовят творческие ансамбли национально-культурных объединений и художественные коллективы Крыма.

Акцию «Парад дружбы народов» впервые провели в 2014 году в Кировской области соседней России. Акция предполагает «яркое позитивное шествие представителей национальных диаспор, общин автономий». Представители каждой национальности выходят на шествие в национальных костюмах, отмечают в крымском ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».