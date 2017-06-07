Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем ОБСЕ, Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом и обсудил с ним вопрос деоккупации Крыма и продление санкций ЕС против России, введенных из-за аннексии украинского полуострова. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба администрации украинского прзидента.

«Отдельно обсуждался вопрос деоккупации Крымского полуострова. Петр Порошенко приветствовал решение Комитета постоянных представителей ЕС продлить действие «крымского пакета» санкций на год и выразил надежду, что оно будет поддержано на уровне министров иностранных дел ЕС 19 июня», – сказано в сообщении.

Послы 28 стран членов Европейского союза согласовали 6 июня продление санкций в отношении Крыма на один год. Ожидается, что данное решение 19 июня будет утверждено на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза.

Ограничительные меры против России были введены в марте 2014 года как реакция Европейского союза на кризис в Украине. Они включают, с одной стороны, экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, действующие до 31 июля 2017 года. С другой стороны, это ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».