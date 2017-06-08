В четверг 8 июня утренний эфир Радио Крым.Реалии посвящен роли русской культуры в гибридной войне против Украины, проблемам открытия рынка земли в Украине, особенностям крымского правосудия и другим интересным и важным для крымчан темам.

С 7.00 до 8.30 в программе «Ранкова Свобода» на Крым.Реалии ведущий Юрий Матвийчук будет говорить с гостями о том, как на Украине могут сказаться результаты выборов в Великобритании, как Украине научиться торговать землей и кто тормозит работу антикоррупционных органов. Отвечать на вопросы ведущего будут: бывший посол Украины в Великобритании Сергей Комиссаренко, народные депутаты Украины Алексей Мушак, Иван Мирошниченко, Юрий Деревянко и Олег Барна.

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу с Александром Янковским обсуждаем роль русской культуры в оккупации Крыма и особенности крымского правосудия. Гости эфира: ректор Таврического национального университета им. Вернадского Владимир Казарин, украинский политолог Александр Палий, российский адвокат Александр Попков, и.о. министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, жена заключенного Кабира Мохаммада Оксана Мохаммад, руководитель пресс-службы Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаил Чаплыга и представитель Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону +38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.