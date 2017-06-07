Власти Ялты закупили у российской фирмы металлические ограждения для массовых мероприятий

Российские власти Ялты закупили у российской фирмы 350 металлических ограждений. Их будут использовать при проведении массовых мероприятий, которые «нуждаются в особом и повышенном обеспечении мер антитеррористической безопасности». На конструкции потратили более 820 тыс. рублей (около 370 тыс. грн – КР). Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Контракт на сумму более 820 тыс. рублей был заключен с ООО «СамараСтальСтрой» в апреле этого года. Первая партия ограждений в количестве 150 штук поступила в Ялту еще в мае. А 3 июня были доставлены оставшиеся 200 ограждений», – сказано в сообщении.

В администрации добавили, что конструкции будут использоваться для ограждения сцены и прилегающей территории от неконтролируемого перемещения посетителей, а также для формирования безопасных зон во время проведения мероприятий.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».