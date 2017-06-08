Тысячи украинцев в Крыму не могут обучаться на родном языке – доклад на сессии СПЧ ООН

После аннексии Россией Крыма тысячи украинцев, проживающих на полуострове, не могут полноценно пользоваться своим правом на образование из-за дискриминационной политики российских властей, которые запрещают обучение на украинском языке. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Клименко на Совете по правам человека (СПЧ) ООН.

Украинский дипломат проинформировал Спецдокладчика о введении украинским правительством упрощенной процедуры поступления в украинские ВУЗы для абитуриентов из временно оккупированных территорий.

В своем выступлении Юрий Клименко также упомянул о решении Международного суда ООН о временных мерах в рамках иска Украины против России, обязавшем Россию, среди прочего, обеспечить возможность обучения в аннексированном Крыму на украинском языке.

В аннексированном Крыму с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учеников, которые получают образование на украинском языке, а количество классов с украинским языком обучения за три года сократилось в 31 раз. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы (КПГ) по вопросам доступа к образованию на родном языке в Крыму.

В начале марта в подконтрольном Кремлю министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщали, что всего 371 ребенок получает образование в аннексированном Крыму на украинском языке. Это около 0,1% от количества учащихся крымских общеобразовательных организаций.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.