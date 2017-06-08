На организацию военно-исторического фестиваля «Федюхины высоты» в 2017 году российские власти Севастополя выделят 15 млн рублей (около 6,5 млн грн – КР), а к площадке фестиваля обещают провести автодорогу и водовод. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю и. о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на встрече с заместителем министра культуры России Владимиром Аристарховым.

Овсянников также сообщил, что в Минкульт России было направлено предложение реализовать в качестве постоянно действующего проект военно-исторического парка «Федюхины высоты».

«Проведение фестиваля поддерживает лично Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Фестиваль собирает десятки тысяч людей каждый год. У нас есть предложение главы Севастополя о том, чтобы сделать проект круглогодичным, в формате военно-исторического парка. Сейчас ведется поиск дополнительных инвестиций непосредственно его инициаторами – реконструкторами. Мы эту идею, конечно, поддерживаем», – заявил замминистра культуры России Владимир Аристархов.

В сентябре 2016 года севастопольское региональное отделение Российского военно-исторического общества провело на территории Федюхиных высот под Севастополем III-й Крымский военно-исторический фестиваль, который якобы посетили 70 тысяч туристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».