Американский военачальник: ракеты КНДР способны достичь территории США

Северная Корея может иметь на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты, которые способны достичь территории Соединенных Штатов. Об этом заявил глава американского агентства по ПРО вице-адмирал Джеймс Сиринг. В то же время военачальник подчеркнул, что у Вашингтона достаточно средств для защиты от возможной атаки КНДР.

В последние месяцы Северная Корея несколько раз запускала баллистические ракеты. 28 мая Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа.

Действия Пхеньяна вызвали осуждение многих стран мира. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал обеспокоенность в связи с расширением северокорейских ракетных испытаний. В начале июня Совет Безопасности ООН расширил санкции против КНДР. Резолюцию одобрили не только Соединенные Штаты, но и единственный союзник Пхеньяна – Китай.