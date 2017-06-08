Под стенами МИД Украины анонсируют джаз-концерт в поддержку крымчан

Под стенами Министерства иностранных дел Украины в Киеве на 14 июня запланирован джазовый концерт – «Музыка свободных людей». По задумке организаторов, мероприятие пройдет как «символ солидарности и поддержки тех, кто выступает против российской оккупации Крыма».

Мероприятие «МИД open air» проводится в третий раз и организовано совместно с Koktebel Jazz Festival.

«Мы очень надеемся, что нам удастся сохранить ту атмосферу свободы и счастья, которая царила на джазовых фестивалях в Коктебеле. Именно эту атмосферу, 14 июня будут создавать во время оупен эйра три музыкальные коллектива, которые в разное время были участниками фестиваля. Три группы, с совершенно разной украинской музыкой», – сказано в анонсе МИД.

Откроет программу украинский джазмен и организаторо проектов Игорь Закус, вместе с певицей Иванкой Червинский и Z-Band он представит программу «Частушки» – украинские народные песни в современных джазовых обработках. Во втором отделении на сцене будет джазовая пианистка Наталья Лебедева с секстетом выполнит авторские джазовые видение произведений Фридерика Шопена в премьерной программе «Quests». Под занавес – музыка крымчанина Усеина Бекирова.

«Тема свободы для меня лично – жизненно важна. Верю, свободная музыка, которую мы услышим у колонн МИД, очень скоро снова вернется к свободному украинскому Крыму», – говорит министр Павел Климкин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».