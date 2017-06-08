Украина вновь заявила о необходимости вооруженной миссии ОБСЕ и ее контроле на границе с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что продвижение к переходным процессам минских договоренностей на оккупированной ныне части Донбасса невозможно без создания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ и ее постоянного контроля за неподконтрольным украинской власти участком российско-украинской границы.

На совместной пресс-конференции после встречи с нынешним председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курильщиком 7 июня в Киеве украинский министр также отметил, что именно Россия пока блокирует на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ в Вене обсуждение возможности создать для Донбасса вооруженную полицейскую миссию ОБСЕ.

«Мы все прекрасно понимаем, что без такого элемента начать эффективный переходный процесс невозможно. Мы все стараемся с целью начать абсолютно целенаправленное и сконцентрированное обсуждение этого вопроса. Полицейская миссия – это вопрос, который обязательно должен быть согласован, должен быть мандат, который даст нам возможность подготовиться к предстоящим выборам (на Донбассе – КР)», – сказал Климкин.

Кроме того, отметил глава МИД Украины, в будущем появится также очень важная миссия по разоружению всех незаконных вооруженных группировок, как предусматривают минские договоренности.

«Оружие должно храниться под надежным контролем, мы должны начать подготовку к выборам. Это может сделать миссия, в которой будет вооруженный компонент при поддержке СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, что в настоящее время состоит из безоружных наблюдателей – КР) », – сказал он.

Климкин добавил, что миссия ОБСЕ также должна иметь ресурсы, чтобы осуществлять уже сейчас эффективную верификацию неконтролируемого участка российско-украинской границы, что тоже предусмотрено минскими соглашениями.

«Иначе у нас будет постоянный приток российских регулярных войск, оружия и наемников, как это мы имеем сейчас», – подчеркнул Климкин.

По его словам, необходим постоянный и эффективный доступ миссии ОБСЕ непосредственно к границе для контроля за ним, который означал бы, что эта миссия должна иметь возможность контролировать с помощью технических средств все дороги и железнодорожные пути, иметь своих людей на устроенных сепаратистами «пунктах пропуска» на неконтролируемом участке границы, через который напомнил Климкин, сейчас идут вооружения, а также получить систему своих наблюдательных пунктов вдоль неконтролируемого участка границы, из которых будут осуществляться соответствующие инспекции.

Курц, со своей стороны, сообщил, что численность нынешней Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине будет увеличена с 700 до 1000 наблюдателей. Также, по его словам, обсуждается и вопрос об улучшении технических возможностей миссии, в частности, для эффективного осуществления контроля и в ночное время.

Ранее в среду Себастьяна Курца принял президент Украины Петр Порошенко, призвал австрийского министра и председателя ОБСЕ активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Киев уже неоднократно заявлял о необходимости размещения на Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ, в частности, для контроля за границей. По последним данным, Киев не контролирует более 409 километров границы с Россией на Донбассе.

По минскими договоренностям, возвращение этого участка под контроль Украины возможно только как последний шаг в урегулировании на Донбассе, после выполнения всех остальных. Но другие пункты договоренностей предусматривают скорейшее введение верификации положения на границе со стороны ОБСЕ.