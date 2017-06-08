Крымские власти отчитались о социальных выплатах – более 70 млн долларов

На финансирование всех видов социальной помощи подконтрольное Кремлю министерство финансов Крыма направлено более 4 млрд рублей (более 70 миллионов долларов), сообщают в нынешнем ведомстве.

«За 5 месяцев нами профинансировано около 37% расходов, запланированных на текущий год по выплатам социального характера. При этом все заявки, поступившие от главных распорядителей бюджетных средств – министерства труда и социальной защиты и министерства образования, науки и молодежи Республики Крым профинансированы незамедлительно и в полном объеме», – указала российский министр финансов Крыма Ирина Кивико.

При этом на социальные выплаты безработным направлено – 94,7 млн рублей (более 1,5 млн долларов).

В пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства финансов Крыма в апреле сообщали, что с начала текущего года на социальные выплаты крымчанам направлено 2,5 млрд рублей (более 43 миллионов долларов), что на 166 млн рублей, или более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».