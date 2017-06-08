Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как теракт – полиция

Национальная полиция города Киева сообщает, что взрыв на территории посольства США квалифицировали как теракт.

«8 июня в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал», – сообщает пресс-служба ведомства.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к взрыву.

Другие подробности пока неизвестны, отметили в комментарии Радіо Свобода в Национальной полиции Киева.