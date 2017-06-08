В тайниках Джанкойского района обнаружено более 16 килограмм опия – ФСБ России в Крыму

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю обнаружило у жительницы Симферополя 16,5 килограмм опиума, сообщает «Крыминформ» по информации пресс-службы крымского управления ФСБ России.

«6 июня 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Джанкойском районе, в частном домовладении, используемом подозреваемой в качестве «перевалочного пункта» в наркотическом трафике, в тайниках обнаружено и изъято 16,5 килограмм опия, что является особо крупным размером. Стоимость изъятого наркотического средства на «черном рынке» составляет около 120 млн рублей (более 2 млн долларов – КР)», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ранее судимая жительница Симферополя купила партию опия для последующей продажи на территории Симферополя, Евпатории и Симферопольского района.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.