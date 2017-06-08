Верховная Рада законодательно закрепила приоритет членства Украины в НАТО

Верховная Рада 8 июня законодательно закрепила приоритет членства Украины в НАТО (организации Североатлантического договора). За принятие законопроекта №6470 в целом проголосовали 276 депутатов (при минимально необходимых 226).

«Агрессия Российской Федерации против Украины, аннексия части украинской территории поставила перед украинским государством неотложную задачу относительно реального обеспечения национальной безопасности страны. Опыт ряда государств-соседей Украины свидетельствует, что в нынешних условиях как эффективный инструмент обеспечения безопасности, сохранения территориальной целостности и суверенитета они рассматривают структуры коллективной безопасности, функционирующих на основе прогрессивных демократических ценностей, наиболее действенной из которых является организация Североатлантического договора. Существенное расширение этой организации за последние годы – убедительное тому подтверждение», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта определили, что основными принципами внешней политики Украины является углубление сотрудничества с НАТО с целью приобретения членства в НАТО.

Один из авторов законопроекта – спикер парламента Андрей Парубий заявил перед голосованием, что документ закрепит «главный по безопасности курс Украины – членство в НАТО».

Киев формально ограничивается пока задачей перейти на стандарты и принципы деятельности Североатлантического союза и активно сотрудничает с НАТО на разных направлениях. В НАТО отмечают, что позиция союза остается неизменной: Украина имеет право на вступление, когда Киев выразит желание вступать и выполнит необходимые условия. Зато Россия требует «гарантий невступления Украины в НАТО».

5 июня Черногория стала 29-м членом НАТО. Этому противостояли Россия и пророссийские политические партии в Черногории.