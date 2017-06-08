В России считают, что в Херсонесе соблюдают все нормы ЮНЕСКО

В министерстве культуры России заверяют, что следят за соблюдением норм ЮНЕСКО в Херсонесе. Об этом журналистам заявил первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов, сообщает «Новости Крыма» 8 июня.

«Мы отсылаем все отчеты по требованию ЮНЕСКО, но не получаем официальных ответов. При этом мы четко следим, чтобы все нормы соблюдались, чтобы не было никакой зацепки, что позволило бы Украине требовать исключения Херсонеса из списка всемирного наследия», – сказал Аристархов.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий представителей организации.

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.

Украина призвала страны-партнеры направить в Крым мониторинговую миссию ЮНЕСКО. 28 апреля 2017 на заседании Комиссии по вопросам программы и внешних сношений 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО было принято решение «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)». По информации МИДа, в период, прошедший со времени предыдущей, 200-й сессии, Украина и Секретариат ЮНЕСКО начали предметную обработку параметров мониторинга ситуации в Крыму со стороны ЮНЕСКО.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».