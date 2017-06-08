В «Нафтогазе» заявляют, что не поедут на переговоры с «Газпромом» в Москву

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет, что Россия является «едва ли не единственной» страной, неприемлемой для проведения переговоров с российским «Газпромом». Так в компании отреагировали на сообщения в СМИ о том, что руководство «Газпрома» пригласило представителей «Нафтогаза» в Москву на переговоры о продлении транзита после 2019 года.

«Для НАК «Нафтогаз Украины» Российская Федерация является неприемлемой страной для проведения переговоров с ОАО «Газпром». Такой позиции Нафтогаз неизменно придерживается с 2014 года, когда в переписках, так и во время официальных встреч с представителями российской компании», – говорится в заявлении «Нафтогаза».

В то же время в украинской компании заявили, что готовы встретиться для переговоров в Брюсселе или другом городе Евросоюза.

«Нафтогаз Украины» 31 мая заявил, что получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против «Газпрома» по контракту на поставку газа. По сообщению компании, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» по пересмотру цены в контракте на поставку газа с «Газпромом» с учетом рыночных условий, а также отменил требования российского монополиста по условию «бери или плати» и полностью отменил запрет на реэкспорт Украиной газа. По принципу «бери или плати», прописанным в контракте 2009 года, Украина должна ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или даже не покупая, оплачивать его стоимость.

В «Газпроме» же заявили, что принцип «бери или плати» не отменен, но не объяснили эту позицию.

В октябре 2014 года компания «Нафтогаз Украины» обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации в связи с недостаточными объемами прокачки.

Перед этим «Нафтогаз» подал иск по цене газа на российскую компанию «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме.