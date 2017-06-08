На стройке Крымского моста российские спецслужбы ловили условных террористов

Российские спецслужбы тренировались в поиске и поимке террористов на территории строительства Керченского моста. По легенде двухдневных тренировок, террористы дважды пытались заложить взрывное устройство, однако их обезвредили раньше чем те успели выполнить план, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Цель практического занятия – отработать взаимодействие между всеми структурами в случае угрозы в акватории. Для этого были смоделированы различные ситуации и отработаны меры оперативного реагирования. Основные действия разворачивались в проливе недалеко от керченского берега и в районе фарватера в Керчь-Еникальском канале», – сказано в сообщении.

Заместитель начальника Упрдор «Тамань» Виталий Вересович заявил, что конструкция моста может выдержать землетрясение выше 9 баллов и применение взрывчатых веществ с целью вывода моста из строя «значительно затруднено».

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.