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Посольство США в Украине пока не считает ночной взрыв терактом

Огороженная территория посольства США после ночного взрыва, Киев, 8 июня 2017

Посольство США в Украине заявляет, что в настоящее время не считает терактом взрыв, который произошел в ночь на 8 июня на территории диппредставительства.

«В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом. Посольство тесно сотрудничает с нашими партнерами из местных правоохранительных органов в расследовании этого инцидента», – говорится в сообщении посольства в Фейсбуке.

Следственные действия на территории посольства США в Киеве
Следственные действия на территории посольства США в Киеве

В диппредставительстве подтвердили, что произошел инцидент с использованием небольшого взрывного устройства вскоре после 12:00 утра 8 июня на территории посольства.

«Это не вызвало никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме», – добавили в посольстве.

Между тем, Служба безопасности Украины, Нацполиция и прокуратура Киева начали расследовать обстоятельства взрыва по статье «теракт».

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, во время которых исследуются все обстоятельства преступления, говорится в сообщении СБУ.

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