Две тысячи крымчан пострадали от укусов клещей – санитарный врач

С начала года в медучреждения Крыма из-за укусов клещей обратились более двух тысяч человек. Об этом рассказала руководитель подконтрольного Кремлю управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, главный государственный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская, сообщает «РИА Крым».

«Всем им оказана необходимая медицинская помощь в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения. И город Севастополь, и Республика Крым имеют в необходимом количестве иммуноглобулин против клещевого энцефалита для оказания экстренной профилактики», – сказала Пеньковская.

Крымчанам напоминают о профилактике и необходимости обработки при отдыхе на природе.

В подконтрольном Кремлю Министерстве образования, науки и молодежи Крыма с 1 мая обещали открыть телефон «горячей линии» по вопросам иммунизации и профилактики «клещевых» инфекций.