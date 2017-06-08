Россия: Поклонская просит Генпрокуратуру, Следком и ФСБ проверить Transparency International

Экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет и Федеральную службу безопасности с просьбой проверить организацию «Transparency International – Россия».

Поклонская просит оценить работу организации и проверить, нет ли в ней признаков составов преступлений. Об этом сообщает «РИА Новости». Поклонская также указывает, что публикация на сайте Transparency International о принадлежащем ей имуществе «содержит провокационную и клеветническую информацию».

По данным Transparency International, экс-прокурор аннексированного Крыма Госдумы Наталья Поклонская вероятно не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость – квартиру площадью 29,9 м2 в Донецке на улице Римского-Корсакова.

Организация обратилась к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой проверить декларацию о доходах и имуществе Поклонской.

Ранее Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

После этого гендиректор российского отделения Transparency International Илья Шуманов заявил о намерении заняться расследованием деятельности Поклонской.

Поклонская стала депутатом Госдумы России в 2016 году. Она возглавляет комиссию по контролю за доходами депутатов.