Адвокат по «делу Чийгоза»: я не исключаю, что на судей оказывается воздействие

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 8 июня продолжает рассмотрение дела одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза. Адвокат не исключает, что в этом процессе на судей оказывается давление, об этом он заявил в видеообращении в Фейсбуке.

«Я не впервые в этом процессе сталкиваюсь с тем, что суд сначала выслушивает ходатайство, однако в нарушение закона, не выносит незамедлительное решение, а пользуется теми или иными паузами и потом выходит к заседанию с уже готовыми решениями. Я не исключаю, что на судей оказывается какое-то воздействие извне при принятии решений в этом процессе», – сказал адвокат по результату первой части заседания.

В ходе суда были заслушаны свидетельства, адвокат заявил ходатайство о допросе очевидца.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.