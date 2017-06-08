Правозащитник: силовики в Крыму не отпускают задержанного по ошибке 

Представитель Крымской правозащитной группы Ирина Седова указала, что российские силовики, задержав на административной границе с аннексированным Крымом «преступника в розыске Интерпола», совершили ошибку, которую боятся признать. Об этом правозащитник сказала в эфире Радио Крым.Реалии

Так Седова прокомментировала удержание в крымском СИЗО (более 6 месяцев) Кабира Мохаммада, которого сотрудники ФСБ России приняли за «опасного террориста».

«Классическая схема так называемого российского правосудия, когда они по ошибке задержали не того человека, но теперь они свою вину не хотят признавать, потому что это им грозит уголовным преследованием за то, что они незаконно удерживают в неволе человека. Конечно, они не хотят идти на попятную и делают вид, что он действительно террорист», – сказала Седова.

В свою очередь, жена задержанного Оксана Мохаммад сообщила, что силовики насильно удерживают ее супруга из-за наличия украинского гражданства.

«Нам сказали, что делу мешает украинский паспорт. Если бы был не украинский паспорт, а гражданина Германии или какой либо другой страны, его бы выпустили сразу», – сообщила Оксана Мохаммад.

Руководитель пресс-службы Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаил Чаплыга сообщил, что механизмы выдачи украинских граждан, заключенных в СИЗО в аннексированном Крыму, на оккупированной территории являются малодейственными.

«В подобных процессах любая национальная институция по правам человека ограничена исключительно мандатом: либо национально-превентивным против пыток, либо мандатом соблюдения прав в местах несвободы, либо процессуальных прав... Если говорить реалистично, то на оккупированной территории действенных инструментов влияния не существует», – сказал Чаплыга.

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Гражданина Украины афганского происхождения сотрудники ФСБ России задержали при въезде на полуостров. Российские власти хотят экстрадировать его в Иран – как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника. Жена задержанного утверждает, что ее муж не бывал в Иране.

Консульство Афганистана в России направило в суд Армянска письмо, подтверждающее личность задержанного Мохаммада Кабира. В ведомстве утверждают, что задержанный в Крыму Мохаммад Кабир не имеет никакого отношения к разыскиваемому Интерполом человеку. Однако решение о содержании под стражей оставили в силе.

Правозащитники сообщают, что в СИЗО Кабир Мохаммад перенес второй инсульт, и нуждается в медицинской помощи.

По утверждению Крымской правозащитной группы, Мохаммад Кабир проживает в Украине с 1986 года, закончил медицинский институт в Донецке, имел вид на жительство. В 2012 году Кабир получил украинское гражданство. Семья проживает в Борисполе Киевской области. В Афганистане у Мохаммада и его родственников есть семейный бизнес, поэтому время от времени Кабир летал в Афганистан.

Комментарии российских силовиков по поводу задержания гражданина Украины Мохаммада Кабира на данный момент отсутствуют.