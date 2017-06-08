Россия: в офисе правозащитного движения «Русь Сидящая» прошел обыск

В московском офисе правозащитного движения «Русь Сидящая» прошел обыск. Его приводили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Свои действия они объяснили якобы поступившей информацией о хищении бюджетных средств. Основатель «Руси Сидящей» Ольга Романова сообщила, что правозащитники добровольно отдали следователям все интересующие их документы.

Юрист организации «Русь сидящая» Алексей Федяров в комментарии для Радио Свобода ранее заявлял, что никаких оснований для проведения обысков в организации нет. Он отметил, что движение осуществляет свою длительность исключительно за счет пожертвований и не получает «никаких дотаций, субсидий или бюджетных средств».

«К нам не может быть никаких претензий и вопросов. Но, тем не менее, сами понимаете: когда нет вопросов, это уже подозрительно. Вы же понимаете, у всех проводят обыски: у ФБК (Фонд борьбы с коррупцией – КР), в «Открытой России», мы что – хуже? Пусть у нас тоже проведут», – заявил Федяров.

«Русь Сидящая» была основана в 2008 году. Организация оказывает помощь заключенным и их семьям.