Полиция Украины переквалифицировала взрыв у посольства США на «хулиганство»

Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицировали с теракта на злостное хулиганство, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, на такой шаг следователи пошли после дополнительного осмотра места взрыва.

«Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог вызвать никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство», – сказал Князев.

Князев отметил, что контроль за расследованием положили на Главное следственное управление и департамент уголовного розыска Нацполиции.

В рамках этого дела Служба безопасности Украины отрабатывает версию о возможном совершении преступления с террористической целью.

В полиции ранее сообщили, что взрыв произошел после полуночи 8 июня на территории посольства. В диппредставительстве заявили, что в результате взрыва никто не пострадал, здание посольства тоже не было повреждено. В посольстве также заявили, что не считают инцидент терактом.