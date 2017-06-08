Заместитель Министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль на встрече с делегацией Рабочей группы Совета ЕС по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии обсудила вопросы защиты прав человека на территории аннексированного Россией Крыма, развитие ситуации на востоке Украины и имплементацию Минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Также стороны обсудили пути совместного противодействия российской гибридной агрессии и вопросы, связанные с участием Украины в инициативе ЕС «Восточное партнерство» во время председательства Эстонии в ЕС во второй половине 2017 года, отмечают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Елена Зеркаль проинформировала представителей ЕС и о рассмотрении в международных судебных инстанциях исков Украины против России.

Как отмечают в украинском МИД, европейская сторона в очередной раз подтвердила полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, безальтернативность Минских договоренностей, подчеркнула ответственность российской стороны за продолжающуюся военную агрессию на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».