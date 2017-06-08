Судебное заседание по делу «крымского диверсанта» Редвана Сулейманова перенесли из-за неявки прокурора. Об этом 8 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Сулейманова Эмиль Курбединов.

«Сегодня не явился прокурор, мы просили отложить заседание. Следующее заседание перенесли на 15 июня», – отметил Курбединов.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.