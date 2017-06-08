В Симферополе при поддержке сотрудников ФСБ России ликвидировали подпольный склад алкоголя. Об этом 8 июня сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию крымского управления Росалкогольрегулирования.

Сообщается, что в складских помещениях на улице Луговой было обнаружено более 120 тысяч бутылок алкогольной продукции различных видов и наименований. При этом, как сообщают в российском «Интерфаксе», лицензии на хранение продукции не было.

Продукцию со склада арестовали, ее образцы направили на экспертизу.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма время от времени требуют усилить работу по выявлению контрафактного алкоголя в торговых точках Крыма, а также запретить продажу в розничной и оптовой торговой сети «Настойку боярышника» и другие подобные спиртосодержащие средства.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».