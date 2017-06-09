В Крыму оштрафовали коллекторов, выбивавших у крымчан долги украинским банкам

Российская служба финансового надзора аннексированного Крыма оштрафовала коллекторов, которые взыскивали долги крымчан перед украинскими банками. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю крымского управления Финнадзора.

Как сообщается, за 5 месяцев 2017 года было вынесено 26 постановлений о назначении коллекторам административного наказания в виде штрафа на общую сумму 650 тыс. руб. (около 297 тыс. грн – КР).

В пресс-службе отметили, что вопрос погашения кредитов, выданных украинскими банками, действовавшими на территории Крыма до российской аннексии полуострова, «остается одним из самых актуальных», и напомнили, что в российской Госдуме был принят закон от 30.12.2015 № 422-ФЗ, урегулировавший механизм погашения такой кредитной задолженности и установивший ответственность за его нарушение.

«На сегодняшний день Службой финансового надзора Крыма начата активная работа по привлечению к административной ответственности коллекторов за нарушение вышеуказанного федерального закона и защите таким образом прав наших граждан», – говорится в сообщении.

Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии, но президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. На полуострове зарегистрировали Фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков. В конце 2015 года российская Госдума приняла закон, гласящий, что крымчане также обязаны расплатиться по украинским кредитам. По оценкам экспертов, на момент аннексии Крыма общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около двух миллиардов долларов.