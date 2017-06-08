Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми в четверг, 8 июня, выступит на слушаниях по проводимому ФБР расследованию вмешательства России в прошлогодние выборы президента США. Ожидается, что Коми ответит на вопросы о своем увольнении и прокомментирует информацию о том, что Трамп якобы оказывал на него давление. Крым.Реалии совместно с каналом «Настоящее время» показывают прямую трансляцию слушаний.

Накануне сообщалось, что бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми подтвердил сообщения СМИ о том, что президент Дональд Трамп просил его отступить от расследования связей бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией.

Сам Трамп эти сообщения в СМИ отрицает.