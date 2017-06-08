Крым после его аннексии Россией превратился в плацдарм для отработки репрессивных технологий. Об этом заявил российский адвокат Александр Попков в Киеве во время презентации доклада о цензуре в России, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Когда Россия пришла в Крым, свобода слова стала основным препятствием для полного подчинения этой территории. И именно поэтому ее стали стремительно выдавливать наряду с остальными правами человека», – сказал он.

По словам Попкова, тенденции последних трех лет в Крыму свидетельствуют о том, что репрессии в отношении его жителей более ярко выражены, чем в России.

«Я вынужден отметить, что не только проукраинские журналисты подвергаются преследованиям, но и те, кого украинские власти считают перебежчиками. Средства подавления свободы слова применяются в России, но в Крыму они ярко выражены. Потому что в Крыму сейчас российские власти организовали плацдарм для отработки различных репрессивных технологий», – сказал адвокат.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».