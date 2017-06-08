Радио Крым.Реалии: Лицемерное правосудие Крыма

Чем система правосудия в аннексированном Крыму отличается от российских регионов? Как российские адвокаты защищают крымских политзаключенных? Есть ли надежда на оправдательный приговор для журналиста Николая Семены?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с российским адвокатом Александром Попковым и исполняющей обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

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