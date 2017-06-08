Адвокат: Николаю Семене важна любая моральная поддержка

Украинскому журналисту Николаю Семене, которого судят в аннексированном Крыму, важна любая моральная поддержка, сказал в эфире Радио Крым.Реалии российский адвокат Семены Александр Попков.

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«Самое важное для Николая Семены – моральная поддержка, в том числе, поддержка коллег, потому что он достаточно твердо занимает свою позицию, но при этом очень сильно переживает. Николай видит, что рушится эта система, что она уже обрушена, именно свободного высказывания журналистов», – подчеркнул Попков.

Адвокат отметил, что в России дело Николая Семены и факт давления российских властей на свободу слова не вызывает интереса у местных журналистов.

«В России наблюдается печальный тренд, когда за высказывания, именно за высказывания в соцсетях, начали преследовать людей. Сейчас не менее десятка человек отбывают какое-то наказание именно за высказывания, связанные не только с Украиной, многие были осуждены. Никто не застрахован, особенно при обсуждении российско-украинских непростых взаимоотношений. В России наступление на свободу слова идет примерно с 2002-2003 года, и она фактически задавлена. Журналистской эмпатии я, как таковой, не вижу. Такое дело и такой вопрос с Крымом не вызывает поддержки российских журналистов журналиста Семены вообще», – сказал Попков.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.