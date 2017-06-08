Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 8 июня на заседании по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза отказал стороне защиты в вызове на допрос троих крымских чиновников: подконтрольного Кремлю спикера крымского парламента Владимира Константинова и российских сенаторов от аннексированного Крыма Ольги Ковитиди и Сергея Цекова. Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

По его словам, суд отказался вызывать Константинова без его письменного согласия. В случае с Ковитиди и Цековым судьи сослались на «недостаточную мотивированность заявленного ходатайства».

Вместе с тем, суд согласился вызвать на допрос в качестве свидетеля подконтрольного Кремлю председателя госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных крымчан Заура Смирнова.

«После допроса свидетеля защитой было заявлено ходатайство о допросе в качестве свидетеля Заура Смирнова. После длительного обсуждения судьи согласились вызвать его на допрос, назначив время и дату допроса на 9:30 19.06. В случае неявки Смирнов будет подвергнут приводу», – написал Полозов.

Кроме того, на заседании 8 июня допросили свидетеля защиты Ленура Аблязимова, по словам которого, Чийгоз не совершал никаких противоправных действий на митинге 26 февраля 2014 года.

Следующее судебное заседание по «делу Чийгоза» назначено на 13 июня.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.