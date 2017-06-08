В Крыму снова подорожал бензин

В аннексированном Крыму снова подорожал бензин, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Очередное повышение цен на топливо зафиксировано на АЗС «Атан» в Симферополе.

Так, бензин марки АИ-95 теперь стоит 43,59 рублей (около 20,3 грн – КР) вместо 43,49 рублей. Бензин марки АИ-92 поднялся с 40,89 рублей до 40,99 рублей (19 грн – КР).

Также подорожало дизельное топливо «экстра» ‒ 41,59 рублей (19,3 грн – КР) вместо 41,49 рублей – и обычное дизельное топливо ‒ 40,49 рублей (18,83 грн – КР) вместо 40,39 рублей.

О подорожании бензина в Симферополе на 50 российских копеек за неделю сообщалось в начале мая.