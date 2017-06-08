В ГПУ объяснили, почему Интерпол не ищет Поклонскую

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) не намерена объявлять экс-прокурора Крыма, ныне депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую в международный розыск из-за того, что подобная ситуация противоречит их уставу. Об этом Крым.Реалии рассказал следователь Генпрокуратуры Украины Андрей Атаманчук.

«Интерпол отказался объявлять Поклонскую в международный розыск, потому что это противоречит их уставу. Они считают, что это политические статьи, по которым ее обвиняют», – сообщил следователь.

В апреле ГПУ обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, среди которых и Наталья Поклонская. Ею обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к тяжелым последствиям), ч. 1 ст. 109 (совершение действий в целях насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти).

Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Она была избрана по крымской части списка партии «Единая Россия». Страны Запада не признали законность выборов в Госдуму на территории аннексированного Крыма и наложили персональные санкции на Поклонскую и других депутатов, избранных на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».