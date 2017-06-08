Российские силовики, задержав на административной границе с аннексированным Крымом «преступника в розыске Интерпола», совершили ошибку, которую боятся признать. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщила представитель Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

Так правозащитница прокомментировала удержание в крымском СИЗО более 6 месяцев гражданина Украины афганского происхождения Кабира Мохаммада, которого сотрудники ФСБ России приняли за «опасного террориста».

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«Классическая схема так называемого российского правосудия, когда они по ошибке задержали не того человека, но теперь они свою вину не хотят признавать, потому что это им грозит уголовным преследованием за то, что они незаконно удерживают в неволе человека. Конечно, они не хотят идти на попятную и делают вид, что он действительно террорист», – сказала Седова.

В свою очередь, жена задержанного – Оксана Мохаммад – заявила, что силовики насильно удерживают ее супруга из-за наличия украинского гражданства.

«Нам сказали, что делу мешает украинский паспорт. Если бы был не украинский паспорт, а гражданина Германии или какой-либо другой страны, его бы выпустили сразу», – сказала Оксана Мохаммад.

Руководитель пресс-службы Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаил Чаплыга сообщил, что механизмы выдачи украинских граждан, заключенных в СИЗО в аннексированном Крыму, на оккупированной территории являются малодейственными.

«В подобных процессах любая национальная институция по правам человека ограничена исключительно мандатом: либо национально-превентивным против пыток, либо мандатом соблюдения прав в местах несвободы, либо процессуальных прав... Если говорить реалистично, то на оккупированной территории действенных инструментов влияния не существует», – сказал Чаплыга.

В крымском СИЗО более 6 месяцев удерживают гражданина Украины афганского происхождения Кабира Мохаммада, которого сотрудники ФСБ России задержали при въезде на полуостров.

Российские власти хотят экстрадировать Кабира Мохаммада в Иран – как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника. По словам его жены Оксаны Мохаммад, на админгранице с Крымом 14 сентября 2016 года российские пограничники при проверке документов заявили, что Интерпол разыскивает по заявлению Ирана гражданина Афганистана Ниязи Мохаммад Кабира сына Абдулатифа, который с ноября 2010 года находится в международном розыске по «делу о мошенничестве».

Жена задержанного утверждает, что ее муж не бывал в Иране и имеет открытую шенгенскую визу, по которой он с семьей выезжал в страны Европы.

Консульство Афганистана в России направило в суд Армянска письмо, подтверждающее личность задержанного Мохаммада Кабира. В ведомстве утверждают, что задержанный в Крыму Мохаммад Кабир не имеет никакого отношения к разыскиваемому Интерполом человеку.

17 марта в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма рассмотрели очередную апелляцию на решение о мере пресечения Кабиру Мохаммаду, решение о содержании под стражей оставили в силе. Правозащитники сообщают, что в СИЗО Кабир Мохаммад перенес второй инсульт и нуждается в медицинской помощи.

По утверждению Крымской правозащитной группы, Мохаммад Кабир проживает в Украине с 1986 года, закончил медицинский институт в Донецке, имел вид на жительство. В 2012 году Кабир получил украинское гражданство. Семья проживает в Борисполе Киевской области. В Афганистане у Мохаммада и его родственников есть семейный бизнес, поэтому время от времени Кабир летал в Афганистан.

Комментарии российских силовиков по поводу задержания гражданина Украины Мохаммада Кабира на данный момент отсутствуют.