США вновь пообещали сохранять санкции против России до решения кризиса в Украине

В Белом доме США вновь заявили, что санкции против России из-за ее вмешательства в Украине будут сохранены до тех пор, пока Москва не выполнит полностью свои обязательства по решению кризиса в Украине.

До этого США твердо привержены сохранению действующих санкций в отношении России, сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

«Мы убеждены, что действующий режим санкций, введенный исполнительной властью США, является лучшим инструментом для того, чтобы заставить Россию выполнить свои обязательства», – заявила она на брифинге.

В Вашингтоне при администрации президента Дональда Трампа уже не раз заявляли, что введенные в 2014 году и несколько раз усиленные и продленные с тех пор санкции США в отношении России будут сохранены, пока остаются их причины, то есть до выполнения Москвой своих обязательств по Минским договоренностям об урегулировании ситуации на оккупированной части Донбасса для главной части санкций и по деоккупации Крыма для другой части.

Во время избирательной кампании 2016 года Трамп, наоборот, не раз давал знать, что в случае победы хотел бы быстрого восстановления отношений с Россией, в частности, возможной отмены санкций и даже признания «российского статуса» Крыма. После инаугурации он изменил эту позицию.

США и другие страны «Группы семи», а также Европейский союз скоординировано ввели санкции в отношении ряда связанных с властью физических и юридических лиц из России, из оккупированных территорий Крыма и части Донбасса, а также в отношении некоторых секторов российской экономики несколькими пакетами, действие которых время от времени продлевают из-за агрессии Москвы против Украины в Крыму и на части Донбасса. Лидеры стран «Группы семи» на недавнем саммите в конце мая также выразили готовность ввести новые санкции в отношении России, если она, как и раньше, не будет выполнять своих обязательств по Украине по Минским договоренностям.