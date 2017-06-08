Партия «Единая Россия» выдвинула подконтрольного Кремлю временного и.о. губернатора аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова кандидатом на выборы губернатора города. Об этом сообщает пресс-служба севастопольской ячейки «Единой России».

«Решением Президиума Генсовета были утверждены протоколы региональных отделений Партии в Республике Бурятия (кандидат на пост главы региона – Алексей Цыденов), в Севастополе (кандидат на пост главы города федерального значения – Дмитрий Овсянников) и Ярославской области (кандидат на пост главы региона – Дмитрий Миронов)», – сказано в сообщении.

Овсянников планирует в пятницу, 9 июня, подать в подконтрольный Кремлю горизбирком Севастополя документы на выдвижение кандидатом в губернаторы, сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу избирательного штаба Овсянникова.

Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского Законодательного собрания города.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».