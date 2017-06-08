В Одессе суд освободил члена «Хизб ут-Тахрир», арестованного по запросу Следкома России

Апелляционный суд Одесской области отменил решение Малиновского районного суда Одессы об аресте члена движения «Хизб ут-Тахрир» Ильдара Валиева, который приехал в Украину из России в поисках убежища.

Решение об освобождении Валиева из-под стражи объявила судья Альбина Кадегроб. «Освободить из-под стражи немедленно», – сказала она, обявляя резолютивную часть решения.

Защита акцентировала внимание суда на том, что членство в «Хизб ут-Тахрир» не является уголовным преступлением в Украине. Следственный комитет России инкриминировал Валиеву участие в «агитационных собраниях» мусульман в частных домах в городе Казани.

Адвокат Андрей Лещенко, представлявший интересы Валиева, сообщил, что его подзащитный обратился в Государственную миграционную службу Украины с заявлением о предоставлении убежища, он имеет четверых детей, легально въехал на территорию Украины и оформил право на работу в Украине.

На момент принятия этого решения Валиев находился в следственном изоляторе Одессы, откуда его выпустили спустя три часа после объявления решения.

Комментируя журналистам свой арест и освобождение, Валиев отметил, что был вынужден покинуть Россию в 2015 году из-за давления и угроз заключения за свои религиозные и политические взгляды. «Из-за того, что я член «Хизб ут-Тахрир», – уточнил он. В то же время Валиев подчеркнул, что считает ситуацию в Украине благоприятной для мусульман и что арест не повлиял на его решение просить убежища. «Будем обустраиваться здесь», – сказал он и добавил, что планирует заниматься бизнесом в Украине.

Валиева задержали в аэропорту Одессы 25 мая как лицо, разыскиваемое через Интерпол Следственным комитетом России по подозрению в членстве в террористической организации.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.