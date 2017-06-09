В Крыму обещают один день бесплатно пускать посетителей в заповедники

На особо охраняемых природных территориях заповедников, природных парков, природных заказников и памятников природы в аннексированном Крыму 12 июня состоится акция «День открытых дверей». В этот день гостям и жителям полуострова обещают бесплатное посещение объектов в сопровождении экскурсовода, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Минприроды Крыма.

С полным списком мест для посещения можно ознакомиться здесь.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».