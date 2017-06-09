Выборы в Британии: правящая партия Терезы Мэй потеряла большинство в парламенте

Консервативная партия, которую возглавляет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, не смогла получить абсолютное большинство в парламенте, учитывая частичные результаты внеочередных парламентских выборов, которые состоялись 8 июня.

Согласно последним данным, после объявления 633 из 650 мест, консерваторы получают 308 депутатских мест.

Даже если консерваторы одержат победу на избирательных округах, которые еще остались, то они все равно не смогут набрать 326 мест, необходимых для формирования правительства большинства.

8 июня после завершения голосования на парламентских выборах в Великобритании, по данным опроса на выходе из участков, консерваторы должны получить 314 мест, оппозиционная Лейбористская партия – 266 мест из всего 650. Для создания устойчивого правительства необходимо как минимум 326 депутатских голосов.

Выборы премьер Мэй назначила в апреле, когда, по данным опросов, рейтинги ее самой и ее правоцентристской Консервативной партии были очень высоки, и были надежды, что эта партия, которая в прежнем парламенте имела 330 мест – немногим больше минимума для самостоятельного создания правительства – увеличит свое представительство, чтобы управлять страной в процессе выхода из Европейского союза, известного как «Брекзит».

Однако ряд террористических нападений в последние месяцы создали давление на правительство, а ошибки в ходе избирательной кампании впоследствии уменьшили популярность Мэй и консерваторов как надежной силы для руководства Великобританией. Если результаты экзит-пола подтвердятся, это усложнит работу нового правительства и может замедлить переговоры Лондона с ЕС о «Брекзите».