Росприроднадзор в аннексированном Крыму оштрафовал владельца аварийного судна «Альбус» за загрязнение Балаклавской бухты нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«В ходе рейдовой проверки в акватории Черного моря по адресу г. Севастополь, бухта Балаклавская, в районе причалов № 262 и №264 было ошвартовано судно «Альбус», носовая часть которого была подтоплена. При визуальном обследовании судна было установлено, что из подтопленного судна происходит утечка нефтепродуктов в акваторию моря. Сотрудниками Росприроднадзора было возбуждено дело об административном правонарушении, проведено административное расследование и отобраны пробы для расчета ущерба. В рамках проведения вышеуказанного административного расследования был установлен судовладелец, который был признан виновным в совершении правонарушения», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что если владелец судна добровольно не уплатит штраф, Росприроднадзор обратится с иском в суд для взыскания в судебном порядке причиненного ущерба, который составляет порядка 300 тысяч рублей (около 130 тысяч грн – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».