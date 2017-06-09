Власти Симферополя планируют демонтировать сотни рекламных щитов

Российские власти Симферополя планируют демонтировать более 300 рекламных конструкций в этом году. Такую цифру назвали на заседании симферопольской комиссии общественного совета по вопросам транспорта, связи, градостроительства и земельных отношений, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации крымской столицы.

«На территории городского округа продолжается демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций, 130 таких конструкций демонтировано в минувшем году, более 300 в плане на текущий год. Проведены торги на разработку схемы размещения рекламных объектов на 16 улицах. Более 10 миллионов рублей (около 4,5 млн грн – КР) поступило в казну города в качестве платы за размещения рекламных конструкций», – сказано в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».