Постоянным представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук выступил накануне, 8 июня, на заседании Постоянного совета ОБСЕ с заявлением, посвященным продолжающейся российской агрессии против Украины и незаконной аннексии Крыма. В своем выступлении дипломат напомнил о преследовании журналистов Николая Семены и Романа Сущенко и других нарушения прав человека в Крыму.

«Украинский журналист Николай Семена удерживается во временно оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям, а российский оккупационный суд в Симферополе продолжает демонстративный процесс. Украинский журналист Роман Сущенко продолжает оставаться в незаконном заключении в Москве. Мы призываем Россию немедленно освободить этих журналистов и других граждан Украины, удерживаемых в российском заключении в качестве политзаключенных», – говорится в заявлении.

Прокопчук также призвал ОБСЕ использовать все возможные инструменты для мониторинга нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Кроме того, украинская делегация выразила протест в связи с недавним визитом группы высокопоставленных российских чиновников во главе с председателем Совфеда России Валентиной Матвиенко в Крым.

Дипломат указал и на продолжающуюся милитаризацию Крыма, в частности на размещение на полуострове дополнительных частей российской армии.

«Мы призываем Россию прекратить свою агрессию против Украины, добросовестно выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, отказаться от незаконной аннексии Крымского полуострова, который остается неотъемлемой частью Украины», – добавил дипломат.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».