Муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов призвал единоверцев направить пожертвования детям переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом Исмагилов заявил 9 июня в комментарии Крым.Реалии.

«Каждый год такое происходит (принесение пожертвований для переселенцев из Крыма и Донбасса, сирот и стариков – КР). В этом году к списку добавились дети политзаключенных. В Украине сейчас собирают средства, чтобы поддержать тех детей, из семей арестованных. Поскольку раньше политзаключенных было не так много, на них определенные проекты не рассматривались, но в этом году добавилась и такая категория», – отметил Исмагилов.

Он добавил, что у мусульман в конце месяца Рамазан существует определенное пожертвование, которое называется «закят аль-фитр».

«Это пожертвование было установлено пророком Мухаммадом как определенное очищение при завершении поста. Это пожертвование отдают все мусульмане, кроме бедных и нуждающихся. Раньше это пожертвование высчитывалось по еде, которую люди едят в конкретной местности. Сейчас это более уместно собирать не продуктовым способом, а в денежном эквиваленте», – добавил Исмагилов.

В начале июня у мусульман начался священный месяц Рамазан. В течение этого месяца мусульмане обязаны соблюдать строгий пост, который подразумевает под собой отказ от воды и пищи в светлое время суток. От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети младше семи лет, а также больные и престарелые люди, путешественники.