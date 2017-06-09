Футбольные арбитры из Крыма Вакс и Жабченко попали в базу «Миротворца»

Два действующих футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма – Юрий Вакс и Анатолий Жабченко – с 7 июня числятся в базе сайта «Миротворец».

По информации «Миротворца», Юрий Вакс и Анатолий Жабченко «приняли российское гражданство, признали получение паспорта гражданина России, а также пересекали государственную границу Украины через закрытые пункты пропуска (неоднократные перелеты Симферополь – Москва).

Ранее корреспонденты телеканала «2+2» в документальном фильме «Золотой свисток» рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи Украинской Премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву, и предположили, что у арбитров есть российские паспорта.

Глава арбитров УПЛ Лучиано Лучи, в свою очередь, выступал против отлучения Вакса и Жабченко от судейства чемпионата. По данным Sport Arena, арбитры получили российские паспорта еще в мае 2014 года, но продолжили работать на матчах чемпионата Украины. В Федерации футбола Украины об этом знали, но никакой реакции в итоге не последовало, сообщает издание.

На сайте арбитров Украины Вакс и Жабченко значатся как проживающие в Симферополе.

Арбитры пока не комментировали публично своего включения в базу «Миротворца».

Крым.Реалии пытаются получить комментарий в Федерации футбола Украины по этому поводу.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Центр заявляет, что осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации об «объектах исследования», в действиях которых есть признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».