Глава Центробанка России считает, что банковская система в регионах России хуже, чем в Крыму

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина утверждает, что ситуация в банковской сфере аннексированного Крыма «лучше, чем в 19 российских регионах». Такое заявление Набиуллина сделала 9 июня на заседании российской Госдумы.

«Банковская система в Крыму развивается, там сейчас работают 14 банков. По количеству структурных подразделений институциональная насыщенность банковской сферы сейчас Крым сопоставим с Южным феодальным округом (соседней России – КР), и даже хуже, чем в Крыму, сейчас в 19 наших регионах», – цитирует главу российского Центробанка ТАСС.

По ее словам, в Крыму и Севастополе сейчас «растет кредитование, а просрочка находится на низком уровне», Набиуллина отметила, что банковская система Крыма «будет стабильно развиваться и дальше».

Сбербанк России не собирается работать в аннексированном Крыму, сообщил 26 мая 2016 года глава финансового учреждения Герман Греф. По его словам, главная причина отказа работы на полуострове – действующие против Сбербанка санкции ЕС и США. Греф отметил, что банк делал анализ последствий, которые наступят для него и для экономики России в случае принятия решения о работе в Крыму.

В 2014-ом году, по данным Центробанка России, на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Крупные российские организации, опасаясь международных санкций, так и не решились вести в Крыму свою деятельность.

Уже в 2014 году Центробанком России были отозваны лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015-го года количество организаций в Крыму снизилось до двадцати и продолжает уменьшаться.

На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70-ти украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом.