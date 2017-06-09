Муфтият крымских татар и турецкие благотворители раздали продукты постящимся в Рамазан

Муфтият крымских татар материковой части Украины совместно с турецким Фондом защиты прав и свобод, а также организацией гуманитарной помощи IHH организовал ифтары (разговение) и раздачу продуктов для постящихся в месяц Рамазан. Об этом Крым.Реалии сообщил муфтий Айдер Рустемов.

«Турецкая сторона профинансировала, мы организовали. Это пока первый опыт сотрудничества», – сказал муфтий. Он отметил, что ифтары и раздача продуктов прошла в Киеве, а также в общинах мусульман-переселенцев из аннексированного Крыма в Винницкой области и в Новоалексеевке (Херсонская область), где компактно проживают крымские татары.

Один из организаторов благотворительной акции Тахир Мамедов в комментарии Крым.Реалии сказал, что в Киеве раздача продуктов проходила дважды: после ночного намаза (таравих) и на следующий день – после пятничного намаза.

«Больше семидесяти мусульман получили продуктовые пакеты, в которые вошли по пять килограммов риса, гречки и муки, сахар, соль, подсолнечное масло… То есть продукты, которые могут храниться, брали нуждающиеся. Турки выделили деньги, а мы закупили и раздали, они знали, конечно, что в пайках будет», – отметил он.

Муфтият крымских татар на материковой части Украины был создан в ноябре 2016 года в Киеве на съезде представителей религиозных общин переселенцев из Крыма. Его главой был избран Айдер Рустемов, а главой совета улемов (ученых) – Сулейман (Элимдар) Хайруллаев. Сейчас муфтият проходит процедуру регистрации в Министерстве культуры Украины.

В 2017 году мусульманський пост месяца Рамазан проходит с 26 мая по 24 июня.