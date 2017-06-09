Россия обещает защитить поля Крыма от града за 42 миллиона рублей

Российское правительство намерено выделить аннексированному Крыму около 42 млн рублей (около 19 млн грн – КР) на организацию защиты от града. Соответствующее распоряжение российского Кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как сообщает российское агентство ТАСС, средства выделены на «организацию противоградовой защиты на площади 150 тысяч гектаров и снижение ущерба в сельском хозяйстве от градобития».

Деньги обещают выделить в 2017 году на субсидию аннексированным Крыму и Севастополю «Охрана окружающей среды», сообщает издание.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».