Вход в парки Ливадийского, Массандровского и Воронцовского дворцов хотят сделать платным

В Ялте собираются ограничить проход в парки крупнейших дворцов: Ливадийского, Массандровского и Воронцовского. Парки хотят оградить забором и ввести плату за вход.

Как сообщает пресс-служба Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, решение о введении платного входа в парк было принято на конференции в апреле 2017 года.

«Без контроля территории парки Крыма уничтожаются и застраиваются. Печальным примером является Мисхорский парк, из 20 гектар которого осталось лишь шесть, а все остальное – частные строения», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вырученные за оплату входа в парк средства «пойдут на благоустройство территории, усовершенствование системы полива, установку освещения и дадут возможность найма специализированной охраны».

Стоимость входных билетов пока не оглашается, крымчан уверяют, что решение будет принято «при взаимодействии со всеми ветвями власти».

Крымчане не приветствуют решение об ограничении прохода в парки дворцов Ялты. Подробнее об этом – в материале Крым.Реалии, который будет опубликован вечером 9 июня.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».