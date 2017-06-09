Атака исламистов под Багдадом: по меньшей мере 20 погибших

По меньшей мере 20 человек погибли и десятки были ранены в результате взрыва, совершенного боевиком-смертником в иракском городе Эль-Мусаиб, расположенном к югу от Багдада. Полиция сообщила, что нападавший подорвал бомбу, закрепленную на поясе, на рынке в центре города 9 июня.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство», которая теряет позиции в Ираке и Сирии после массовых захватов территорий в 2014 году.

За последние месяцы экстремисты активизировали свои нападения в Ираке.

Иракские силы, поддерживаемые международной коалицией во главе с США, пытаются выбить боевиков-исламистов из Мосула, второго по величине города Ирака.

Восточная часть Мосула была объявлена свободной от боевиков в январе, операция в западной части города, отделенной от восточной рекой Тигр, продолжается.